Trambaan Borneostraat op de schop: 'Met de ramen dicht is het goed te doen'

Er is veel werk te doen de komende tijd op de Borneostraat tussen het Javaplein en de kruising met de Zeeburgerdijk. De trambaan voldoet niet meer aan de eisen en wordt vervangen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om vanaf de Zeeburgerdijk de Borneostraat in te rijden. In het AT5 programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij het werk.

Het gehele spoor op de Borneostraat wordt vervangen vanaf het kruispunt bij de Zeeburgerdijk tot aan het Javaplein. Daarnaast worden ook de haltes Zeeburgerdijk en Javaplein aangepast voor de toegankelijkheid van mindervaliden. Het spoor ligt er momenteel vijfentwintig jaar in en is toe aan vervanging. 'Dit zie je voornamelijk aan de slijtage van het spoor, scheuren in de verharding en het extra geluid dat de tram creëert', legt projectleider San Stevens uit.

Geluidshinder

Tijdens de werkzaamheden in de Borneostraat wordt er overdag, in de avond en tijdens een aantal nachten gewerkt. De werkzaamheden brengen natuurlijk wel de nodige geluidshinder met zich mee. 'Tijdens het werken in de nacht proberen wij dat tot een minimum te beperken', vertelt projectleider San Stevens ons. 'Echter ontkom je er niet aan om bepaalde werkzaamheden met geluidshinder in de nacht uit te voeren.'

Een buurtbewoner is vrij positief over de werkzaamheden, omdat hij er tot nu toe niet al te veel last van heeft. 'Het is niet ideaal maar met het raam dicht is het goed te doen', vertelt de buurtbewoner die vanuit huis werkt. 'Het is even niet anders, het werk moet toch gedaan worden.'

Omleidingen

Auto- en vrachtverkeer op de Zeeburgerdijk wordt langs het werkgebied geleid. Tram 14 rijdt een andere route via de Insulindeweg, Wijttenbachstraat en de Linnaeusstraat. De haltes Pontanusstraat, Zeeburgerdijk en Javaplein komen daardoor te vervallen. Fietsers komend van de Zeeburgerdijk richting de Panamalaan worden omgeleid via de Celebesstraat, Delistraat en Borneostraat. Voetgangers kunnen het werk gewoon passeren via de stoep. Vrijdag 6 november zijn de werkzaamheden klaar.