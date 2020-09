UvA-medewerker zag terras in het water verdwijnen

De UvA-gebouwen die grenzen aan het stuk kademuur blijven voorlopig dicht. Erg onpraktisch, want het academisch jaar was nét van start gegaan. 'We renden gisteren allemaal naar de ramen toe en zagen ons terras zomaar verdwijnen', vertelt UvA-medewerker Wouter van Elburg.

Zorgen om het pand maakt hij zich niet. Onder meer omdat er inmiddels is gestart met herstelwerkzaamheden. 'Met een kraan en duikers gaan we de bodem schoonmaken vandaag', stelt de aannemer.

Wanneer de werkzaamheden klaar zijn en Wouter en zijn collega's weer aan het werk kunnen is nog niet bekend.