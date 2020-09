Verzetsstrijder Albert Wittenberg krijgt eigen plein in Oost: 'Oorlog dankzij hem overleefd'

Ook voor Betty was het een speciale dag. Zij heeft de afgelopen drie jaar hard naar dit moment toegewerkt. Voor haar was het een persoonlijke wens: 'Dankzij hem en zijn vrouw Janna heb ik de tweede wereldoorlog overleefd.'

Het plein, dat tussen de Jouberstraat en de President Brandstraat ligt, kreeg vandaag zijn nieuwe naam. Voor kleinzoon Willem Gunzeln was het een belangrijk moment: 'Ik ben echt super trots. Mijn opa was een verzetsstrijder en heeft zo zijn eigen bijdrage geleverd aan de oorlog. Hij deed wat er gedaan moest worden'.

Toen Betty pas zes weken oud was kregen haar ouders, die van Joodse afkomst waren, een brief binnen: ze moesten naar een werkkamp van de Nazi's. Albert en zijn vrouw Janne twijfelden geen moment en namen Betty op in hun huishouden. Hier werd ze behandeld als eigen kind en zelfs geregistreerd in het geboorteboekje van Albert.

'Die hadden natuurlijk wel wat uit te leggen want mijn grootvader was Surinaams dus die was donker en Betty was blank met blonde krullletjes. Mijn grootmoeder zei in de buurt gewoon dat ze was vreemdgegaan,' vertelt Willem. Hoewel de buurt doorhad dat het niet klopte, heeft gelukkig niemand iets gezegd.