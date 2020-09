Verdachte van neerschieten willekeurig slachtoffer in Oost voor de rechter

De 29-jarige Khalid O. wordt ervan verdacht eind mei van dit jaar een willekeurig slachtoffer te hebben neergeschoten op de Verbindingsdam in Oost. Vandaag verschijnt hij voor het eerst voor de rechter.

Een 28-jarige vrouw raakte in de vroege morgen van 31 mei gewond aan haar onderlichaam nadat ze werd beschoten.

Het incident gebeurde rond half zes, toen de vrouw met een vriendin vanaf de Borneolaan naar de Verbindingsdam liep om naar de zonsopkomst te kijken. Op de Borneolaan liep een man op straat. Hij oogde verward en riep iets in een buitenlandse taal naar het duo, dat daar verder niet op reageerde.

Willekeurig gekozen

Toen de twee vrouwen op de Verbindingsdam kwamen, stond er ineens een man achter hen, mogelijk dezelfde man die zij eerder op de Borneolaan hebben zien lopen. Hij had een vuurwapen in zijn hand en schoot een van de vrouwen in haar onderlichaam.

De vrouw kon zelf de politie bellen. Ze lijkt een willekeurig gekozen slachtoffer te zijn.

Aanhouding

De volgende ochtend viel een arrestatieteam een woning aan de Borneolaan binnen. Daar werd de 29-jarige Khalid O. aangehouden.

Verdenkingen

O. wordt ervan verdacht de vrouw te hebben neergeschoten en zou ook hebben gevuurd in de richting van haar vriendin. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem bovendien van verboden wapenbezit.

De zaak tegen O. begint donderdagmorgen om 11.00 uur met een zogenaamde pro-formazitting.