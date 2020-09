Vorige week vijftien procent minder coronabesmettingen in Amsterdam

Het aantal mensen in Amsterdam dat positief getest is op het coronavirus lag afgelopen week vijftien procent lager dan de week ervoor.

Dit meldt de GGD dinsdag in de wekelijkse update over coronabesmettingen in en om Amsterdam. Vorige week testten 533 mensen in de stad positief op het virus.

Stadsdeel Nieuw-West kent, met 109 besmettingen, de grootste groep nieuwe patiënten. Wel liet dit stadsdeel deze week in absolute aantallen de grootste daling zien ten opzichte van vorige week.



Ook in de andere gemeentes is het aantal positief geteste personen gedaald (Amstelveen en Aalsmeer) of ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van week 34 (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).