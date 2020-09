Van der Sar blijft grappen over komst Suárez: 'Luis volgt Ajax nog nadrukkelijk'

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax laat vandaag de harten van fans toch weer een beetje harder kloppen. Namens zijn foundation deelde hij vandaag gratis fietshelmen uit op een basisschool in Zuidoost Wij vroegen hem ook of er een beetje schot zit in de terugkomst van FC Barcelona-spits Luis Suarez.

'Als Luis een school gaat uitzoeken voor zijn kinderen hier in Nederland en ze gaan met de fiets naar school, dan zijn we uiteraard bereid om hem een helm te geven en misschien kan er dan nog een mooi Ajax-skinnetje op', zegt de directeur op de vraag of Luis Suarez ook een helm krijgt als hij terug zou komen naar Ajax. Tweets Afgelopen weekend zorgde Van der Sar voor consternatie door een tweet te versturen naar aanleiding van een briefje dat twee kinderen op zijn auto ruit plakten. Nick en Sam verzochten de directeur te zorgen dat Suarez terug komt bij de club. In zijn tweet spreekt hij met de jongens af, als Suarez komt, dat zij zijn shirt mogen overhandigen. Commercieel directeur Menno Geelen reageerde daar dan weer lollig op door Van der Sar te vragen een seintje te geven als de transfer rond zou komen. Geelen zou dan nu wel genoeg nieuwe Europese shirts bestellen, die tot grote ergernis van veel fans uitverkocht waren.



De directeur reageerde daar weer op met het verzoek 'de drukpersen' maar vast aan te zetten.

Quote Het verhaal is een beetje een eigen leven gaan leiden edwin van der sar directeur ajax