Stad De Straten duikt in de immigratiegeschiedenis van Amsterdam

In de geschiedenis van Amsterdam heeft immigratie een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. We varen met gids Mohiman Makali van Rederij Lampedusa langs de sporen van deze specifieke geschiedenis.

Nog geen 5 jaar geleden vluchtte Mohiman zelf vanuit Syrië naar Amsterdam. Door tours te verzorgen, wil Mohiman iets terugdoen voor de stad die hem naar eigen zeggen met open armen heeft ontvangen.

We varen langs het Marineterrein, het scheepvaartmuseum en de Nieuwe Herengracht. Ook duiken we in de VOC-achtergrond van de Hortus Botanicus. Daar leren we dat niet alleen mensen, maar ook veel planten een bijzondere migratieachtergrond hebben. Zo vertelt Reinout Havinga ons alles over de verrassende geschiedenis van de ogenschijnlijk doodgewone balkon-geranium.