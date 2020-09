Aidsfonds vreest toename van geweld en soa's bij verbod op betaalde seks

Het Aidsfonds maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van publieke zorg voor sekswerkers als betaalde seks verboden zou worden, zoals regeringspartij CDA wil. 'De oplossing is juist decriminaliseren.'

De christelijke partij schaart zich achter een burgerinitiatief van jongerenbeweging Exxpose, die wil dat betaalde seks - net als in Zweden - strafbaar wordt. CDA-kamerlid Anne Kuik noemt het 'niet meer van deze tijd'. Ook ChristenUnie en SGP willen een verbod.

'Meer kans op geweld of een soa'

'Als je wereldwijd kijkt naar allerlei onderzoeken, dan blijkt hoe repressiever het beleid is hoe meer kans er is op geweld en het oplopen van hiv of een andere soa', zegt Sally Hendriks van het Aidsfonds. 'Ook neemt de kans op onveilige seks toe. Je dwingt sekswerkers ertoe om ondergronds te gaan.'

Volgens Hendriks is het gevolg dat de gezondheidszorg minder toegankelijk wordt voor sekswerkers. 'Doordat ze ondergronds werken zijn ze lastig te vinden voor medewerkers in de gezondheidszorg. Bovendien is er dan een stigma dat ervoor zorgt dat ze minder snel hulp zoeken.'

Decriminaliseren

Ze vervolgt: 'Wat veel beter zou zijn is een keten van sekswerkers, klanten, de politie en de zorg die samenwerken om misstanden tegen te gaan. Ik geloof echt dat er misstanden zijn, maar criminaliseren werkt niet. Klanten hebben bijvoorbeeld ook toegang tot sekswerkers waarbij wél misstanden aan de orde zijn.' Ook het Prostitutie Informatie Centrum ziet meer in decriminalisering van sekswerk.

De kans dat betaalde seks aan banden wordt gelegd is overigens klein: een meerderheid van de Tweede Kamer voelt niets voor een verbod.