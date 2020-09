Verhoogde OZB kost woningcorporaties zo'n vijf miljoen

Dat zegt Egbert de Vries, voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, tegen De Telegraaf. 'De schatting is dat we zo’n vijf miljoen euro extra moeten betalen aan de gemeente. Daar hadden we een hoop andere dingen van kunnen doen.'

Hij zegt tegen de krant dat de corporaties hierdoor minder geld kunnen uitgeven. 'Bijvoorbeeld aan het bouwen van woningen of het aardgasvrij maken van huizen. Of aan het verlagen van huren. We geven jaarlijks ook zo’n zelfde bedrag uit aan huurverlaging en maatregelen die we met de gemeente namen in armoedeafspraken.'

De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP presenteerde afgelopen woensdag bezuinigingsplannen die nodig zouden zijn om het door de coronacrisis ontstane gat in de begroting te dichten.