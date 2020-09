Dijksma: 'Weren zware vrachtwagens heeft heel veel impact op ondernemers'

De regels voor zwaar vrachtverkeer in de stad worden volgend jaar 'flink aangescherpt'. Dat vertelde wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) gisteren tijdens een vergadering in de Stopera.

De nieuwe regels moeten in mei van volgend jaar in gaan. 'Dat gaat heel veel impact hebben op bijvoorbeeld ondernemers en anderen die daarmee te maken gaan krijgen', zei Dijksma. Ze wil daarom in gesprek gaan met het bedrijfsleven.

De gemeente gaat extra streng zijn op vrachtwagens met 30 ton totaalmassa en tien ton aslast. Mochten vuilniswagens van de gemeente niet aan de nieuwe regels voldoen, dan worden die vervangen.

Handhaving zal, naast door handhavers, ook gebeuren via cameratoezicht. Daar heeft de gemeente lang over gesproken met het Openbaar Ministerie. 'Ik zou haast willen zeggen, hoera, dat is na lange tijd gelukt. We hebben die toestemming', zei Dijksma. Op een later moment zal ze laten weten waar die camera's komen te staan.

'Het gaat echt wel wat betekenen', zei de wethouder. 'Andersom: er zijn gewoon grenzen aan wat er nog kan en dat zien we helaas soms dagelijks nog gebeuren.'