Zeilbrug dit weekend dicht voor autoverkeer: 'Toplaag wordt vernieuwd'

De Zeilbrug, een belangrijke verbinding tussen de Hoofddorppleinbuurt en Oud-Zuid, gaat vanaf vanavond dicht voor autoverkeer. De toplaag van de wegverharding is op en wordt vervangen. De werkzaamheden vinden dit weekend en in het weekend van 18 september plaats. Autoverkeer wordt omgeleid via het Surinameplein.

In het AT5 programma Het Verkeer spreken we BLV-C specialist Berend Lemkes. Voorafgaand aan werkzaamheden bekijkt hij welke maatregelen er nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren. Ook zoekt hij uit hoe de bereikbaarheid gewaarborgd kan blijven. 'Daarom wordt het werk hier in tweeën gesplist . We pakken in elk weekend de helft van de brug aan. Zo blijft de brug toegankelijk voor nood- en hulpdiensten, de tram en voor fietsers en voetgangers.

Staal van de brug is bloot komen te liggen, dat is heel glad en kan gevaar opleveren voor het verkeer

Dat de toplaag van het wegdek vernieuwd wordt is noodzaak volgens Lemkes. 'De toplaag is in slechte staat, dat zie je aan de gaten. Door die gaten is het staal van de brug bloot komen te liggen, dat is glad en kan gevaar opleveren voor het verkeer.' Op vrijdagavond wordt de oude wegverharding verwijderd en op zaterdag en zondag in drie lagen opnieuw aangebracht. 'Die nieuwe lagen moeten tussendoor drogen. Het lijkt dan alsof er geen werkzaamheden zijn maar het is uiteraard wel nodig dat de brug dan afgesloten blijft.'

Buurtbewoners die we spreken vinden het prima dat de brug wordt aangepakt. 'Het moet wel onderhouden worden natuurlijk', vertelt een van hen. Maar de werkzaamheden gaan wel voor geluidsoverlast zorgen legt Lemkes uit, vooral op vrijdagavond als de oude verharding wordt verwijderd.

Omrijden via het Surinameplein

De Zeilbrug is vanaf vanavond 19.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur en in het weekend van 18 tot 21 september afgesloten voor autoverkeer. Autoverkeer moet omrijden via het Surinameplein. 'Als we klaar zijn met de werkzaamheden kan de nieuwe toplaag weer tien tot vijftien jaar mee', sluit Lemkes af.