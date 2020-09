Beschonken automobilist opgepakt na aanrijding in Watergraafsmeer

Een auto en een taxi zijn vannacht op de kruising van de Middenweg met de Kruislaan in de Watergraafsmeer met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de auto bleek te veel alcohol te hebben gedronken.

Op het moment van het ongeval, rond 1.00 uur, stonden de stoplichten uit. Er werd een ambulance opgeroepen, maar de bestuurders en passagiers van de taxi bleken niet gewond te zijn geraakt. Wel waren beide auto's zwaar beschadigd. De kruising is een paar uur afgezet geweest voor politie-onderzoek.

De automobilist is volgens de politie aangehouden voor rijden onder invloed. Hij is uiteindelijk naar huis gestuurd met een rijverbod en zal mogelijk een verplichte cursus over alcohol in het verkeer moeten doen.