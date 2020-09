Gedenksteen voor vermoorde Rinia Chitanie in Buitenveldert

De gewelddadige gebeurtenis vond plaats in Buitenveldert, op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij werd Rinia zo zwaar mishandeld, dat ze twee maanden later aan haar verwondingen overleed.

Straf

Inmiddels is de 20-jarige statushouder Huruy G. veroordeeld voor het vergrijp. In de rechtszaal werd duidelijk dat hij op de bewuste avond zes halve liters bier had gedronken en buiten zinnen raakte.

G. werd wel vaker gevaarlijk na het gebruik van drank of cannabis, vertelde zijn vader. Maar zelf wist de 20-jarige weinig meer van de gebeurtenissen. Hij zou dan ook in een psychose zijn beland. Uiteindelijk kreeg G. daarom zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Geen plekje geven

Wel gaat G. volgend jaar nog in hoger beroep tegen het vonnis. 'Ik zit daar helemaal niet op te wachten, om dat allemaal weer op te rakelen', vertelt de broer van Rinia.

Bij de familie is er dan ook nog altijd veel verdriet. 'Ik kan het nog steeds geen plekje geven, dat mijn zus daar verkracht en doodgeschopt is.'

'Het voelt daarom wrang dat er vlakbij de plaats van het delict een asielzoekerscentrum komt', vertelt hij. 'Daar kom je dan langs als je naar de gedenkplek gaat.'

Natuurmens en dierenvriend

Het plaatsen van een gedenksteen is desondanks 'een erg mooi gebaar', vindt hij. Het initiatief komt van buurtbewoners, die ervoor hebben gekozen om op de steen te vermelden dat Rinia 'een natuurmens en dierenvriend' was.

'Misschien was het ook goed geweest om stil te staan bij de manier waarop zij overleden is. Maar aan de andere kant is het ook mooi om haar op deze manier te herdenken', vindt haar broer. 'Het is allemaal in overleg gegaan.'

15 september

Het plan was eigenlijk om de gedenksteen al veel eerder te onthullen. Maar vanwege de coronacrisis moest dat steeds worden uitgesteld. Inmiddels is er dan toch een datum geprikt voor de onthulling: 15 september.

'De naaste familie zal komen, en een paar mensen uit de buurt. Ook is de stadsdeelvoorzitter uitgenodigd. Maar het wordt niet zo druk als tijdens de stille tocht, we moeten toch afstand houden.'

Andere slachtoffers van geweld

De broer van Rinia wil tijdens de ceremonie zelf iets zeggen. Om stil te staan bij zijn zus, maar ook om aandacht te schenken aan andere slachtoffers van geweld. 'Er zijn zovelen voor en na Rinia geweest.'

Als voorbeeld geeft hij een 18-jarige jongen uit Brabant, die bijna precies een jaar later uit het niets werd vermoord. 'Hij werd uit het leven gerukt, toen hij op weg was naar het bejaardentehuis om daar een handje te helpen. Ook deze jongen mag niet vergeten worden.'