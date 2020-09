Manifestatie voor nachtleven op Museumplein: 'Hopen op een paar duizend man'

'Als we wel met z'n drietjes op een rij in een vliegtuig kunnen zitten, bij de Albert Heijn half over elkaar heen vallen en ook de sekswerkers alweer een tijdje bezig zijn: geef ons dan ook een kans', zegt Pieter de Kroon. De eigenaar van de Chicago Social Club is namens het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) een van de organisatoren.

Het OAC hoopt met de manifestatie Den Haag te bereiken, want daar ligt volgens hen het probleem. 'Met mevrouw Halsema hebben we in het begin van de coronatijd echt goede gesprekken gehad', vertelt De Kroon. 'Ze heeft ook aangegeven dat ze graag wat voor ons wil doen, maar dat zij ook gebonden is aan Den Haag. We zijn nu zes maanden verder. Afgelopen maandag is er voor het eerst met een delegatie van de clubs gesproken in Den Haag. Ik vind dat veel te laat.'

