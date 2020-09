Een bestuurder van een scooter is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Molenweg in Amstelveen.

Scooterrijder gewond bij aanrijding in Amstelveen Martin Damen

Het slachtoffer kwam iets voor 3.00 uur ter hoogte van de Graaf Aelbrechtlaan met de auto in botsing. Na het ongeval werd er ook een traumateam opgeroepen. De scooterrijder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.