Bij Umoja maken ze drillrap zonder geweld: 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'

Traditionele drill, zoals het tien jaar geleden is ontstaan in de buitenwijken van Chicago en via het Verenigd Koninkrijk naar Nederland is overgewaaid, definieert zich vooral door donkere onderwerpen en gewelddadige teksten. In het nieuws wordt drill vooral gelinkt aan heftige geweldsincidenten onder jongeren, die lijken te zijn voortgevloeid uit ruzies tussen verschillende rapgroepen.

In de studio van het label Umoja Music zijn ze zich goed bewust van de geschiedenis van het genre en de relatie met geweld. Zij gooien het daarom heel stellig over een andere boeg. 'Drill is ontstaan met gewelddadige teksten, haat tegenover elkaar, wapens en maskers', zegt zangeres Sheilani. 'Wij rappen en zingen over motiverende dingen in het leven, over zonneschijn en niet over het kwaadaardige dat zich nu afspeelt in het nieuws.'

Wat de drill volgens de artiesten van Umoja drill maakt is de beat. 'Dit is dus een typische drillbeat', licht RP The Roots toe als een nummer pauzeert. 'Veel bass, heel veel energie. En in tegenstelling tot 'normale' hiphop wat eigenlijk een soort boom bap-ritme heeft, wat langzamer en meer laid back is, is dit wat meer hyped up.'

Geweld onder jongeren

Wat opvalt bij de geweldsincidenten waar drill een rol in lijkt te hebben gespeeld, is dat de betrokkenen schrikbarend jong zijn. Onder meer de pas 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam werd vorig jaar met een kapmes vermoord bij de flat Florijn is Zuidoost. Hij stond als drillrapper bekend als RS en kwam in meerdere drills voor waarin rivaliserende groepen elkaar bedreigen. Wat de precieze rol is van drills bij zulke geweldsdelicten wordt nog onderzocht door onder meer justitie, maar bij Umoja hopen ze alvast dat er snel iets verandert.