Rechter zet streep door onbruikbare ontheffing voor schoonmaakbedrijf

De gemeente moet een schoonmaakbedrijf een andere parkeerontheffing geven. Dat heeft de voorzieningenrechter deze week geoordeeld. Op alle ontheffingen van de gemeente is de parkeerduur tegenwoordig maximaal tien minuten, maar dat is voor het bedrijf niet werkbaar.

Het bedrijf maakte na ontvangst van de nieuwe ontheffing bezwaar bij de gemeente. Volgens de eigenaar heeft hij de auto nodig bij zijn werkzaamheden en is het onmogelijk om het werk in tien minuten uit te voeren. Vroeger had hij wel een ontheffing die langere tijd geldig was en hij vertrouwde erop dat dat deze keer weer zo was.

Misbruik voorkomen

De gemeente gaf tijdens de zitting aan dat de maximaal toegestane tien minuten nu standaard in ontheffingen wordt opgenomen om misbruik te voorkomen. Met name in het centrum zou er veelvuldig misbruik zijn gemaakt van de ontheffingen en daarom is na overleg met de politie en handhaving deze keuze gemaakt. Wel zei de gemeente te begrijpen dat het voor het schoonmaakbedrijf niet werkbaar is.