GGD-voorman kritisch op teststraat Schiphol: 'Baat het niet, dan schaadt het wél'

GGD-voorman André Rouvoet heeft zich in een interview met Trouw kritisch uitgelaten over het testen van reizigers zonder klachten op Schiphol.

Rouvoet is bang dat dat een averechts effect heeft. 'Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél. Ik ben bang dat het iets doet met het gedrag van mensen, hun het beeld geeft ze veilig zijn. Dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden.'

De teststraat is voor bepaalde reizigers uit risicogebieden. Sommigen van hen krijgen een folder van de GGD en kunnen zich daarna laten testen. Er is echter niet genoeg plek voor alle reizigers uit risicogebieden en bovendien is de teststraat alleen tijdens kantoortijden open.

Rouvoet wijst erop dat het nog een experiment is. 'Levert het geen effectieve bijdrage, kunnen we elders effectiever zijn met onze middelen, dan moeten we dat vooral doen.'

Wie uit een risicogebied komt, wordt overigens sowieso dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan. Mocht uit de test blijken dat een reiziger niet met het coronavirus besmet is, dan geldt dat advies nog steeds.