Zes jaar cel voor schietpartij in snackbar in Oost

Een 29-jarige man is deze week veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van zes jaar, omdat hij op 16 juli 2019 in een snackbar aan de Eerste Oosterparkstraat in Oost tweemaal van dichtbij op een andere man (33) schoot.

Ook moet de man 10 duizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer, dat geraakt werd in zijn wang en zijn bil. De dader en het slachtoffer kregen eerder op de avond ruzie in een restaurant. Toen de twee elkaar even later tegenkwamen in de snackbar opende de dader het vuur.In de snackbar waren op het moment van het incident naast medewerkers ook klanten aanwezig.

De rechtbank oordeelt dat van voorbedachten rade geen sprake is, omdat niet duidelijk is wat de verdachte heeft gedaan in de tijd tussen de ontmoeting in het restaurant en die in de snackbar. Of de man al van plan was om te schieten, kan dan ook niet bewezen worden.