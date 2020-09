Politie vermoedt 'dezelfde verdachte' bij laptop- en smartphone diefstal

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven waarop te zien is dat een man een laptop en een smartphone steelt. De laptop wordt gestolen in een café aan de Sarphatistraat, de telefoon een paar dagen later in een kledingwinkel aan het Waterlooplein. De uiterlijke kenmerken van de verdachte komen zo overeen dat de politie rekening houdt met dezelfde verdachte.

AT5

Op beelden van woensdag 11 maart is te zien hoe de verdachte door het café aan de Sarphatistraat loopt. Op de hoek van de tafel ligt de laptop van het slachtoffer, zij is op dat moment bij de bar voor een bestelling. De man loopt naar de tafel, pakt de laptop, klapt hem dicht en gaat er snel vandoor. 'Een uiterst brutale daad van deze man. Een paar dagen later, op zaterdag 14 maart wordt een telefoon gestolen uit een kledingwinkel aan het Waterlooplein. Wij hebben het vermoeden dat deze man daar ook verantwoordelijk voor is. Als we kijken naar het postuur, het loopje, de schoenen en de kleding zien we grote gelijkenissen in beide zaken', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Op de beelden van 14 maart is te zien hoe de man rond vier uur in de middag de kledingwinkel komt binnenlopen. Hij drentelt een aantal keer langs de kassabalie. Op een gegeven moment pakt hij een smartphone die op de balie ligt en stopt hem in zijn zak. Hij loopt nog even heen en weer en verlaat dan de winkel.

Signalement Het gaat om een man met een lichte huidskleur en een donkerkleurige baard. Hij droeg tijdens beide diefstallen een donkere jas met capuchon, een grote grijze muts een zwarte broek en witte schoenen.