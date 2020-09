VOC-replica Amsterdam verlaat voor vijf maanden Het Scheepvaartmuseum

VOC-schip Amsterdam, de replica die ligt voor Het Scheepvaartmuseum, gaat vanwege groot onderhoud voor vijf maanden het dok in. Gedurende de periode meert op de plek Clipper Stad Amsterdam aan.

Het schip, een replica van de Oost-Indiëvaarder Amsterdam, ligt al sinds 1991 aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum. Dat het schip onderhoud nodig heeft mag duidelijk zijn: momenteel wordt iedere acht minuten water uit het schip gepompt om te voorkomen dat het volloopt met water.

Hoewel het VOC-schip niet vaart heeft het wekelijks onderhoud nodig. Eens in de tien jaar staat er groot onderhoud gepland. Hierbij worden zwakke plekken in het schip gerepareerd en waterdicht gemaakt door naden te breeuwen, houtrot op te sporen en aangetast materiaal te vervangen. De masten worden vervangen en het schip krijgt een nieuwe laag lak en verf.

Crowdfundactie

Het Scheepvaartmuseum draait op voor het grootste gedeelte van de kosten van de restauratie. Om het schip te behouden heeft het museum een crowdfundactie opgezet om de laatste benodigde 50.000 euro rond te krijgen.

Het schip vaart komende nacht naar Damen Shiprepair in Noord, waar de werkzaamheden beginnen. Clipper Stad Amsterdam ligt van 12 september tot eind maart volgend jaar aangemeerd bij Het Scheepvaartmuseum en is in die periode elke woensdag en zondag geopend.