Drenkeling uit water Herengracht gehaald

Aan de Herengracht is vanavond een vrouw uit het water gehaald. Ze bleek onder invloed van drugs te zijn.

'Geruime tijd zijn wij bezig geweest met een verwarde dame', is te lezen in de Instagram-story van de Politie Burgwallen. 'Onder invloed van drugs is zij te water gegaan en werkte op geen enkele manier mee om uit het water te komen.'

De vrouw sprong bij het zien van de politie het water in. Brandweer en ambulance kwamen vervolgens ook ter plaatse. De vrouw is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.