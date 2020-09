Omwonenden Lutkemeerpolder proberen start nieuwbouw te blokkeren, politie ter plaatse

Het was absoluut geen prettige brief die omwonenden van de Lutkemeerpolder in Nieuw-West vrijdag in de bus kregen. Te lezen was dat vanaf vandaag gestart zou worden met de voorbereidingen om op de grond van de polder te gaan bouwen, iets waar omwonenden al jaren tegen strijden. Ze komen vandaag in actie.

Door voor de ingangen te staan met borden en kuilen te graven, proberen ze de bouwwerkers te hinderen aan de slag te gaan. Naar schatting zijn er nu zo'n zeventig mensen. De politie is ter plaatse om ervoor te zorgen dat de bouwers aan het werk kunnen. Daarbij is ook een demonstrant geduwd zodat een tractor er langs kon. Inmiddels heeft de politie de demonstranten gevorderd om weg te gaan. Sinds 2017 strijden omwonenden, aangevoerd door Alies Fernhout, al voor behoud van de Lutkemeerpolder, een natuurgebied in Nieuw-West met het laatste stukje historische landbouwgrond van Amsterdam. Daar staat ook De Boterbloem, de door Fernhout gerunde zorgboerderij die door de bouwplannen dreigt te verdwijnen. Brief Ondanks hun jarenlange strijd, vindt de actiegroep Behoud Lutkemeer nog weinig luisterend oor. De brief die de omwonenden vrijdag in de bus kregen, toonde dat volgens de actiegroep nog eens aan. 'Het lijkt erop dat de aannemer vandaag daadwerkelijk wil beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van het eerste deel van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. We zullen alles uit de kast trekken om dat te voorkomen en hopen dat iedereen ons daarbij komt helpen', stelt Behoud Lutkemeer.

De actiegroep voegt daar meteen een oproep bij: 'Kom maandagochtend om 6.30 uur naar de hoek Etnastraat/Lutkemeerweg om je aan te sluiten bij het protest! Neem mondkapje, spelletjes, lakens, verf en kartonnen protestborden mee; wij zorgen voor koffie, thee en koek.' Vandaag wil de gemeentelijke ontwikkelaar GEM Lutkemeer beginnen met de zogenoemde voorbelasting voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd, staat te lezen in de brief aan omwonenden. 'Dit betekent dat we grond aanbrengen op de plekken waar later wegen en gebouwen komen. Dit doen we om te voorkomen dat gebouwen en wegen later gaan verzakken. We gebruiken hiervoor grond uit het eigen gebied. We graven daarom ongeveer 12 meter sloot uit bij de dijk aan de westkant van Business Amsterdam Osdorp. Een deel van deze grond gebruiken we voor het voorbelasten.' Lawaai bij de Stopera Dit voorbelasten willen de activisten tegenhouden door een blokkade. Dat een protestactie niet zonder risico is, weten ze maar al te goed. Een eerdere protestactie in september vorig jaar leidde ertoe dat zes actievoerders werden aangehouden. Bij de blokkade blijft het alleen. Vanavond om 19.30 uur zullen omwonenden zich nog eens laten horen. Dan gaan ze lawaai maken voor de Stopera op het moment dat daar raadsfracties vergaderen. De actiegroep vraagt omwonenden onder meer megafoons en vuvuzela's mee te nemen. Voorvrouw De voorvrouw van de actiegroep, Alies Fernhout, was begin dit jaar als een van de tien genomineerden in de race om Amsterdammer van het jaar te worden. Ze eindigde als tweede, achter zangeres Merel Huizinga.

