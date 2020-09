Demonstrant in tranen na duw agent: 'Ik dacht dat de politie aardig zou zijn'

Ze stonden daar met z'n drieën nog met hoge stem te zingen 'we shall not be moved', maar de werkelijkheid was toch anders. Een demonstrant werd bij de Lutkemeerpolder omver geduwd door een agent, zodat een tractor er langs kon rijden. 'Ik dacht dat politie in Amsterdam aardig zou zijn.'

Omwonenden van de Lutkemeerpolder in Nieuw-West proberen bouwers te hinderen om vandaag aan voorbereidende werkzaamheden voor woningbouw te beginnen. Ze willen koste wat het kost het natuurgebied in Nieuw-West met het laatste stukje historische landbouwgrond van Amsterdam behouden.

Ze willen de bouwers hinderen door kuilen te graven, pal voor tractoren te staan en een liedje uit hun hoofd te leren: 'We shall not, we shall not be moved.'

Enorm geschrokken

De politie is ter plaatse om de bouwers de ruimte te geven. Daarbij duwde ook een agent een oudere demonstrant die voor de al rijdende tractor bleef staan. Ze viel op de grond. Haar vriendin schrok ervan, vertelt ze later geëmotioneerd.

'Ik ben hier naartoe durven gaan omdat ik dacht dat de politie je eerst waarschuwt. En dan zou ik aan de kant zijn gegaan. Maar hij duwde haar gewoon om. Ik ben er heel erg van geschrokken.'

Reactie politie

Een woordvoerder van de politie zegt te begrijpen dat de duw er wat ongelukkig uit ziet, maar zegt ook dat de demonstranten al waren gewaarschuwd en gevorderd weg te gaan. Ze deden dat niet. De agent gaf de vrouw daarom een duw, ook omdat ze in de dode hoek van de tractor zat. 'Dat is ook toegestaan.'