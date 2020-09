Vijf actievoerders aangehouden bij Lutkemeerpolder

Vandaag demonstreerden enkele tientallen omwonenden bij de Lutkemeerpolder in Nieuw-West. Daar werd begonnen aan voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het eerste deel van een bedrijventerrein. Zeer tegen de wens van de omwonenden: die willen dat het laatste stukje historisch landbouwgrond van Amsterdam blijft behouden.

De demonstranten gingen voor de tractoren staan die het terrein op wilden rijden. Ook werd een diepe kuil gegraven. Het gebeurde op privéterrein, meldt de politie. In de middag sommeerde de politie de demonstranten te vertrekken. Enkelen luisterden niet en werden daarna aangehouden.

Het is niet de eerste keer dat een protestactie in de polder tot arrestaties leidt. Bij een eerdere protestactie in september werden zes actievoerders aangehouden.