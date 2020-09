Colombiaanse 'La Madre' veroordeeld tot vijf jaar cel na vondst twaalf miljoen euro

De uit Colombia afkomstige Maria P. (53) is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege het witwassen van ruim twaalf miljoen euro aan crimineel geld en deelname aan een criminele organisatie.

Het ging om een van de grootste vangsten van cash geld ooit. In het najaar van 2019 troffen rechercheurs de biljetten tijdens huiszoekingen in grote koffers in onder andere woningen aan de Erich Salomonstraat op IJburg en de Valkenburgerstraat aan.

Ook drie mannen van 50, 42 en 22 jaar moeten jaren de cel in. Het gaat om celstraffen van vier, 3,5 en twee jaar. De verschillen in de gevangenisstraffen hebben te maken met de verschillende rollen die ze in de criminele organisatie hadden, zoals het tellen van geld en het regelen van woningen.

De vrouw wordt door de rechtbank gezien als leider van de groep. Zij werd door de mannen La Madre, ofwel De Moeder, genoemd. Ze vervoerde ook het geld in grote koffers vanuit Limburg naar Amsterdam. Waar de ruim twaalf miljoen euro vandaan kwam is niet duidelijk geworden.