F-side wacht Donny op na interland om afscheid te nemen

Tientallen leden van de F-side stonden gisteravond buiten de Johan Cruijff Arena om Donny van de Beek uit te zwaaien. De populaire middenvelder die jarenlang bij Ajax heeft gespeeld is vertrokken naar Manchester United. Omdat er vanwege corona een mooi afscheid in vol stadion voorlopig niet in zit besloten de supporters hem dan maar buiten op te wachten met fakkels en gezang. En dat kon Donny wel waarderen.

Even daarvoor speelde Van de Beek met het Nederlands elftal tegen Italië. Hij begon in de basis. Het was geen beste wedstrijd voor Oranje. Er werd met 1-0 verloren.

Van de Beek speelde vanaf de D-junioren bij Ajax. Hij maakte op 26 november 2015 zijn debuut in het eerste elftal in de Europa Leaguewedstrijd Celtic – Ajax (1-2). De international speelde 175 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 41 doelpunten.

Ajax ontvangt zeker 39 miljoen euro voor Van de Beek. Dat bedrag kan door middel van bonussen oplopen naar 44 miljoen.