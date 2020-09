Na zondag lijkt er een 'Indian Summer' aan te komen: boven de 20 graden

Liefhebbers van warm en zonnig weer zullen zich verkneukelen over onderstaand bericht, want na het weekend neemt de kans op warm nazomerweer toe. Weeronline voorspelt zelfs een Indian Summer. Over precies een week lijkt het in het zuiden 25 graden of zelfs nog warmer te worden. In Amsterdam is het dan een paar graadjes koeler, maar wordt 20 graden ruim gehaald.

Komende dagen is het rustig weer met over het algemeen vrij veel bewolking. Daarbij valt af en toe lichte regen of motregen.

Vanaf donderdag is het overwegend droog met zon en maxima van 18-23 graden. Er lijkt dus een periode met nazomerweer aan te komen. Vanaf zondag wordt met een zuidelijke wind warme lucht naar onze streken gevoerd. De temperatuur zit in de lift en stijgt naar waarden boven de norm die geldt voor de tijd van het jaar. Normaal is het 19-21 graden.

Vooral na het weekend wordt het warmer en dinsdag, Prinsjesdag, kan het in het zuiden en deels ook midden van het land zomers warm worden met maxima van 25-27 graden. De kans daarop is momenteel 70%. Er is zelfs een kans van zo’n 15% dat het in het zuiden tropisch warm wordt met maxima van 30 graden en meer.

Eerst rustig weer met lichte regen en motregen

Deze week is het rustig weer met vrij aangename en voor de tijd van het jaar hele normale temperaturen. Het kwik stijgt vandaag naar 20-22 graden. Daarbij overheerst de bewolking en vooral in het noorden en midden valt wat lichte (mot)regen.

Woensdag is het ook bewolkt en is de kans op regen wat groter. Koud is het niet met maxima van 20-23 graden.

Vanaf donderdag schijnt de zon flink en is het overwegend droog. De wind waait donderdag uit het noordwesten en daarmee is het wat minder warm met maxima van 18-20 graden.

Vrijdag en zaterdag is het met 18-23 graden weer wat warmer. Daarmee is de temperatuur heel normaal voor de tijd van het jaar.