Automobilist met pech door vrachtwagen aangereden op A10

Op de A10 Noord is vanmorgen een automobilist ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de auto stond met pech op de vluchtstrook en werd aangereden door een vrachtwagen. Door het ongeluk ontstonden er lange files op de ring.

De politie is op zoek naar getuigen en eventuele beelden van dashcams. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur, ruim anderhalf uur later kon de weg weer worden vrijgegeven.

Op Twitter laat de politie weten dat de man is aangereden door een trekker. Zo wordt een vrachtwagen ook wel genoemd en moet niet worden verward met een tractor.