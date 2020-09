Studenten ontevreden over HvA: 'Duurste streamingdienst van Nederland'

College in je studentenkamer in plaats van in een zaal met honderd anderen: studeren ten tijde van een pandemie ziet er anders uit dan voorheen. HvA-student Rogier van de Heijde is een petitie gestart voor korting op het studiegeld. Hij vindt dat het een soort van 'zelfstudie' is geworden, waardoor de hoogte van het collegegeld, niet meer acceptabel is.

'Wij verwachten dat er veel uitval zal plaatsvinden bij eerstejaarsstudenten', vertelt ASVA-penningmeester Stijn Hermes. 'Studenten krijgen een verkeerd beeld van wat de studie inhoudt.' De reden hiervoor is dat veel studies nu nog online plaats vinden. 'Als ze dan straks weer fysiek naar school mogen, dan is het heel anders.'

Het bestuur van de HvA reageerde schriftelijk:

'De studenten en de HvA zitten in hetzelfde schuitje. Goed onderwijs kan immers niet zonder de ontmoeting van studenten onderling en van studenten en docenten. Daar is fysieke ruimte voor nodig. Gelukkig is er sinds vorige week weer wat ruimte op de campussen. Die is beperkt, dus daarom is er nog veel onderwijs online.'

'Voor de zomer was er al onderwijs online. De impact daarvan was enorm. Voor studenten én docenten. Het is voor beiden een zoektocht.'

'Studenten die tegen problemen aanlopen of zich zorgen maken over hun studie of voortgang kunnen te allen tijde contact opnemen met hun studieadviseur, opleidingsmanager of studentendecaan. Elk verbetersignaal wordt serieus genomen.'