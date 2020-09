Minder dan helft van buitenlandse automobilisten betaalt voor parkeerplek

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA aan het stadsbestuur. Fractievoorzitter Diederik Boomsma wilde weten hoe vaak toeristen parkeergeld betalen. 'Schaarse parkeerplekken in de stad moeten niet worden bezet door wanbetalers terwijl de parkeerdruk in grote delen van de stad hoog is. Bovendien loopt de stad anders grote bedragen aan inkomsten mis', zei hij eerder.

Steeksproef

Het percentage van 49 procent is berekend via 'steekproefgewijze betalingsgraadmetingen'. In 2018 ging het nog om ongeveer 53 procent. Dat het aantal automobilisten dat niet betaald is gegroeid, komt volgens het stadsbestuur mogelijk doordat Duitsland en Polen geen identiteitsgegevens van automobilisten geven en er dus geen boetes geïnd kunnen worden.

Vorig jaar is er voor bijna 1,7 miljoen euro aan parkeerboetes aan buitenlandse automobilisten uitgedeeld. Slechts vijftien procent daarvan is betaald. Daarom wordt er bij auto's uit bepaalde landen na twee parkeerboetes een wielklem geplaatst.

Maatregelen

De partij spreekt in een reactie op de cijfers van een 'slechte zaak' en wil maatregelen.