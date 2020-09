Getuige aanrijding Baarsjesweg krijgt harde vuistslag in zijn gezicht

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van de mishandeling van een andere man door hem een harde beuk in zijn gezicht te geven. Aan de mishandeling gaat een aanrijding vooraf tussen een voetganger en een auto waar de verdachte in deze zaak passagier van is.

'Een bewakingscamera legt op 19 mei rond 13 uur vast hoe de verdachte het slachtoffer een harde beuk in zijn gezicht geeft', zegt Lex van Liebergen van de politie Amsterdam. 'Het slachtoffer is even daarvoor getuige van een aanrijding tussen een witte Chevrolet Spark en een voetganger. De voetganger wankelt, maar kan op de been blijven staan.'

De witte Chevrolet rijdt even voor de mishandeling over de Baarsjesweg is te zien. De getuige van de aanrijding, het latere slachtoffer van de mishandeling, heeft het idee dat de auto door gaat rijden en attendeert de bestuurder van de Chevrolet door met zijn hand op de auto te slaan. Dat valt in verkeerde aarde bij de bijrijder en verdachte in deze zaak.

'Er wordt geschreeuwd en gevloekt vanuit de auto en de verdachte stapt uit. Volgens omstanders roept hij naar het slachtoffer: "vuile homo" en "ben je gek geworden ofzo?",' zegt van Liebergen.