Jonge vrouw (23) beleeft zeer angstige momenten tijdens aanranding door vier mannen

De politie is heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van vier mannen die ervan verdacht worden op nieuwjaarsdag een jonge vrouw te hebben aangerand. Als zij midden in de nacht thuiskomt wordt ze lastiggevallen door vier mannen. Twee van hen weten zelfs haar woning binnen te komen. Ze wordt betast en de verdachten proberen haar te zoenen.

Het slachtoffer heeft oud en nieuw gevierd en komt rond kwart voor vier 's nachts aan bij haar studentenwoning in het Centrum. Ze zet haar fiets neer, maar wordt opeens omsingeld door een viertal die haar in het Engels aanspreken en haar proberen te kussen. De jonge vrouw probeert meerdere keren om de mannen van zich af te duwen.

Even later gaat de deur weer open en een tweede verdachte gaat naar binnen. In de woning wordt het 23-jarige slachtoffer aangerand, de twee mannen proberen haar tegen haar wil te kussen en betasten haar meerdere keren op verschillende intieme plekken. 'Het slachtoffer weet gelukkig een huisgenoot te wakker te maken en samen sluiten ze zich op waarna ze de politie bellen. Op dat moment verlaten de twee verdachten het pand, zoeken de andere twee op en gaan er vandoor', zegt de woordvoerder.

'Ze ziet kans om naar de voordeur te lopen en naar binnen te gaan. Een van de verdachten zet zijn voet tussen de deur en loopt met haar mee naar binnen. De andere drie proberen via het raam te zien wat er zich in de woning afspeelt'. zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam.

'De recherche heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de identiteit van de verdachten te achterhalen, dat heeft helaas nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, daarom schakelen we nu de hulp van de kijkers in'. zegt Van Liebergen over het feit dat de recherche ruim acht maanden later aandacht vraagt voor deze zaak. 'Het slachtoffer heeft hele angstige momenten meegemaakt, we willen graag weten wie deze mannen zijn', zegt de woordvoerder.



Signalementen

De verdachten spraken volgens het slachtoffer allemaal goed Engels, al weet zij niet zeker of het hun moedertaal is. Ze worden circa 25 á 27 jaar oud geschat en waren ongeveer 1.75 meter lang. Gezien het feit dat de mannen Engels spraken, houdt de politie er ook rekening mee dat het viertal wellicht op bezoek was in de stad. 'Wellicht heeft iemand rond de jaarwisseling een woning via Airbnb of een hotelkamer verhuurd aan vier Engelssprekende mannen en herkent men hen aan de hand van de beelden.'