Coronacrisis nergens zo hard voor hotels als in Amsterdam

De coronacrisis treft de Amsterdamse hotels harder dan hotels in de rest van het land. Hotels in de stad gingen langer dicht, kamers staan vaker leeg en leveren - een unicum - minder op dan buiten Amsterdam.

Geopende hotels zien een overschot aan lege kamers. Waar in 2019 gemiddeld ruim 85% van alle hotelkamers in de stad bezet was, kelderde de bezettingsgraad in Amsterdam & Schiphol dit jaar naar iets meer dan 35%.

Als Amsterdamse hotels hun deuren noodgedwongen moesten sluiten deden ze dat gemiddeld 98 dagen. Fors langer dan in de rest van Nederland, waar de gemiddelde sluitingsduur op 63 dagen uitkomt. Ook horeca in Amsterdamse hotels was gemiddeld genomen langer dicht dan in andere steden in het land.

Dat blijkt uit cijfers die hoteladviseur Horwath HTL dinsdag naar buiten bracht. Coronajaar 2020 treft de Amsterdamse hotelbranche hard en het einde is nog niet in zicht.

Goedkopere kamers, minder omzet

Die lage bezettingsgraad zorgt ervoor dat de prijs van een hotelkamer in de stad flink is gedaald. Waar je vóór de coronacrisis gemiddeld 151 euro betaalde voor een overnachting, is dat nu 117 euro.

Minder klanten en goedkopere kamers betekent automatisch minder omzet voor hoteliers. De gemiddelde omzet per kamer kelderde in Amsterdam 129 naar 41 euro.

In de provincies daalde die omzet van 71 naar 42 euro. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een hotelkamer in Amsterdam minder opbrengt dan daarbuiten. De afgelopen 40 jaar was de omzet in Amsterdam juist minimaal 40% en maximaal 100% hoger dan in de rest van het land.