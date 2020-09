Buurgemeenten boos om mogelijke voorrang voor Amsterdamse leerlingen bij plaatsing

In veel gemeenten rond Amsterdam is verbaasd gereageerd op recente plannen van de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen (OSVO). De OSVO wil het systeem voor loting en matching op de schop gooien en kijkt onder meer naar een scenario waarbij leerlingen uit Amsterdam voorrang krijgen .

En dit is tegen het zere been van gemeenten rondom Amsterdam. Dinsdag al lieten de gemeentes Landsmeer, Oostzaan en Waterland via NH Nieuws weten fel tegen de plannen te zijn en zo nodig naar de rechter te stappen. Woensdag doen ook de gemeenten Diemen Ouder-Amstel en De Ronde Venen een duit in het zakje.

In een gezamenlijke brief aan de OSVO stellen de drie gemeenten dat de plannen van tafel moeten. 'Amsterdam is geen eiland, maar de belangrijkste gemeente in onze regio', stelt de Diemense onderwijswethouder Jeroen Klaasse.

'Mede door de regiofunctie van Amsterdam hebben we helaas nog geen middelbare school in Diemen en

Diemense leerlingen zijn dus sterk aangewezen op het aanbod in Amsterdam. Het zou dan ook heel

wrang zijn als ze nu geen gelijke kansen meer hebben op de school van hun voorkeur.'

Een petitie tegen het door de OSVO op tafel gelegde scenario is inmiddels ruim 2.500 keer ondertekend.