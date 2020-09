Vrouw (26) dood in woning Amstelveen, 33-jarige partner aangehouden

De politie heeft woensdagmorgen een 26-jarige vrouw onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen. Een 33-jarige man, de partner van de vrouw, is aangehouden.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie is een onderzoek begonnen.

Rond 4.45 uur kwam er in de meldkamer een melding binnen, waarom hulpdiensten naar de woning gingen. Reanimatie van de vrouw mocht echter niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de woning.



Wat er precies is gebeurd in aanloop naar de dood van de vrouw en wat de doodsoorzaak van het slachtoffer is, is op dit moment nog niet precies bekend. De woning is afgezet voor sporenonderzoek en agenten zijn gestart met een buurtonderzoek.



Het onderzoeksteam roept getuigen op die informatie hebben om zich bij de politie te melden.