Oppositie kraakt crisisplannen coalitie: 'Potverteren van een pot die niet gevuld is'

De coalitiepartijen verdedigden vanmiddag hun bezuinigingsplannen om Amsterdam door de coronacrisis te loodsen. Ze overtuigden de oppositie allerminst. 'Dit hoort niet bij solide en prudent financieel beleid.'

Vorige week presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en de SP hun plannen om het structurele gat van 250 miljoen euro op de begroting de komende jaren te dichten. Vooral huiseigenaren en de ambtelijke organisatie zullen een veer moeten laten, maar ook pijnlijke ingrepen in het aanvullend openbaar vervoer voor ouderen zijn aanstaande. Toch is de boodschap vooral ook: blijven investeren. Wil van Soest van de Partij van de Ouderen vroeg zich daarom af waarom de coalitie er niet voor kiest om grote bouwprojecten te schrappen, zoals een nieuwe bibliotheek aan de Zuidas (41 miljoen euro) of een theater in de Sloterplas (99 miljoen euro).

Anticyclisch investeren Maar volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma moet de overheid nu juist niet het signaal geven 'dat het de hand op de knip houdt', er moet 'anticyclisch geïnvesteerd ' worden. Bovendien is de rente zo laag - de gemeente leent geld om deze projecten te kunnen bekostigen - dat schrappen nauwelijks iets oplevert: 'Dan moeten we niet 250 miljoen maar 249 miljoen bezuinigen.'



Felle kritiek was er van onder andere DENK, het CDA en de VVD over de manier van boekhouden van de coalitiepartijen waarbij de erfpachtreserves worden ingezet om tekorten op te vangen, de inkomsten uit toeristenbelasting voor de toekomst nog altijd rooskleurig worden ingeschat het echt snijden in de eigen ambities wordt doorgeschoven naar een volgende collegeperiode.

Quote 'Het is niet sjiek dat de rekening bij de volgende coalitie wordt neergelegd' mourad taimounti, denk

Het deed VVD-fractievoorzitter Marianne Poot bij herhaling verzuchten dat de plannen financieel rammelen ('dit is potverteren van een pot die nog niet eens gevuld is') en dat GroenLinks, D66, de PvdA en de SP over hun graf heen regeren. Ook Mourad Taimounti (DENK) vond 'het niet sjiek dat de rekening bij de volgende coalitie wordt neergelegd'. PvdA-leider Sofyan Mbarki riep op om 'groot te denken' om Amsterdam sterker uit de crisis te laten komen. Hij maakte de vergelijking met de aanleg van het Amsterdamse Bos dat in de jaren '30 van de vorige eeuw voor werkgelegenheid zorgde. Nu moeten de banen volgens hem komen uit het onderhoud van de bruggen en kades en de energietransitie.

'Redelijk verhaal' De verhoging van de OZB werd vooral D66-leider Reinier van Dantzig aangewreven, die zei het 'niet leuk' te vinden maar zag verder weinig 'andere knoppen om aan te draaien'. Daarbij vindt hij het offer dat wordt gevraagd van huiseneigenaren overzienbaar: 'Ik vind dit gewoon een redelijk verhaal.' Uiteindelijk gaat het allemaal nog om een plan van de coalitiepartijen. Wellicht dat het Rijk de noodlijdende gemeentes nog verder te hulp schiet. Van Dantzig probeerde nog 'een bondje' te sluiten met Poot om samen op te trekken richting Den Haag maar haar reactie illustreerde de voortdurende kille verhoudingen tussen coalitie en oppositie: 'Meneer Van Dantzig, u zit hier om de problemen hier op te lossen.'

Quote 'Meneer Van Dantzig, u zit hier om de problemen hier op te lossen' marianne poot, vvd

Maar ook het plan om 4500 'groene' banen te creëren kon rekenen op kritiek. 78 miljoen euro wordt daarvoor uit het Klimaatfonds gehaald. Kevin Kreuger (FvD) vroeg zich af of de linkse coalitie enig idee had voor wie die banen nu bedoeld zijn. En ook de VVD wilde weten wat 'er voor die 18.000 euro per baan' nou precies wordt gedaan. Volgens GroenLinks beslaan de investeringen meer dan de banen alleen en SP-leider Erik Flentge voegde daar nog aan toe dat het vooral 'een richting voor de stad moet aangeven'; de socialisten rekenen zich vooral rijk dat er in ieder geval de komende twee jaar nog extra geld is voor armoedebestrijding.

Niet in marmer gebeiteld Wethouder Victor Everhardt (Financiën) zei tijdens de vergadering dat het stadsbestuur nu bezig is met de voorbereiding van een 'structureel sluitende begroting'. Die moet in het najaar af zijn. Volgens hem is het plan dat de coalitiepartijen hebben gemaakt 'nog niet in hard marmer gebeiteld'. 'Ik zie een voorstel van de coalitie om naar een sluitende begroting te gaan, met een plus', zei Everhardt. Hij noemde het stuk en het debat tijdens de gemeenteraadsvergadering daarom 'enorm waardevol'. Wil van Soest van de Partij van de Ouderen vroeg of hij alleen luisterde naar de coalitie. 'Zitten wij dan hier voor spek en bonen?' Everhardt ontkende dat, hij zei ook te kijken naar de voorstellen van de oppositiepartijen.