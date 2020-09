Moeder van vermiste 8-jarige jongen is radeloos: 'Er kan van alles gebeurd zijn'

De moeder van de vermiste Jayrick Kolakowski is ten einde raad. Haar 8-jarige zoon liep afgelopen maandag weg en is sindsdien vermist. Volgens de politie is hij vermoedelijk met het openbaar vervoer naar Rotterdam gereisd.

Jayrick is weggelopen vanuit een instelling op de Theodoor van Hoytemastraat. Een vriend van de familie heeft Jayrick voor het laatst gezien in Rotterdam. Hij zei dat Jayrick er niet goed uit zag. Zijn moeder maakt zich dan ook grote zorgen. 'Het is een hele zware kwestie, er kan van alles gebeurd zijn. Hij is al 48 uur vermist. Ik ben compleet machteloos.'

Haar zoon kampt met gezondheidsproblemen en dat baart extra onrust. 'Hij heeft hele zware astma waar hij laatst nog voor in het ziekenhuis heeft gelegen.' Jayrick heeft bij zijn vertrek wel medicatie meegenomen, maar zou inmiddels alweer toe zijn aan meer medicijnen.

Wie Jayrick heeft gezien wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.