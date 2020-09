Albert L. schoot met kruisboog op bouwvakkers omdat hij 'zich mateloos ergerde aan het geluid'

Albert L. was de wekenlange werkzaamheden voor zijn deur in de Notenstraat zat. Zo zat, dat hij één van zijn kruisbogen pakte en twee pijlen afvuurde op een bouwvakker die in een graafmachine aan het werk was. Poging tot doodslag, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Een 'incidentje dat nooit iemand had kunnen verwonden', vindt advocaat Freek van der Brugge.

Vandaag was de eerste inleidende zitting in de zaak. De 60-jarige L. werd snel na het incident op 9 juni opgepakt, in zijn woning werden twee kruisbogen gevonden. 'Hij ergerde zich mateloos aan een lange periode van vrijwel de hele dag herrie. Hij verveelde zich en had gedronken', vertelt Van der Brugge. Volgens het OM had hij met de pijlen die hij afvuurde de bouwvakker kunnen doden. 'Die is zich rot geschrokken', zegt officier van justitie Hetty Hoekstra. 'Er wordt gewoon op mensen geschoten met pijlen, dat is heel zorgelijk.'

Van der Brugge: 'Het OM maakt er een heel zwaar iets van. Het is heel onverstandig om met kruisbogen uit ramen te schieten, dat realiseert cliënt zich ook terdege, maar hij benadrukt dat het anders ingeschat moet worden dan dat het OM dat doet.' Volgens L. is het met de kruisboog waarmee is geschoten - de kleinste van de twee - niet eens mogelijk om door een ruit te schieten, laat staan iemand te verwonden. Verkeersborden en vogels L. vertelt vandaag 'wel honderden keren geschoten te hebben' met de kruisbogen. 'Op verkeersborden, op lantaarnpalen en op dieren'. Dat laatste schiet Hetty Hoekstra nogal in het verkeerde keelgat. 'Dat is net zo erg hoor', zegt ze tegen hem. L. zegt dan uiteindelijk 'maar één keer op een vogel te hebben geschoten. Ik heb dat verhaal wat aangedikt om de rest een beetje mee te laten vallen.' 'Geen mensenmens' Tijdens de zitting kwam vandaag ook het strafblad aan bod van L. Een flinke lijst met eerdere incidenten, en ook is L. vaker psychologisch onderzocht. Hij heeft een alcoholverslaving en eerdere behandelingen zijn niet erg succesvol gebleken. Tijdens een van de onderzoeken zou L. hebben verklaard 'een hekel te hebben aan mensen'. 'Je hebt mensenmensen en je hebt mensen die niet zo van mensen houden. Sommige mensen zijn erg gesteld op hun privacy en hun rust. Ik denk dat mijn cliënt tot die laatste categorie moet worden gerekend', zegt Van der Brugge. Maar of schieten dan de oplossing is? 'Dat is niet de bedoeling', zegt de advocaat lachend. Proef Het proces gaat op 6 november verder, voor die tijd zullen er met beide in beslag genomen kruisbogen proeven worden gedaan, om te kijken hoe hard zo'n pijl wordt afgeschoten. L. mag zijn proces - tegen de zin van het OM in - in vrijheid afwachten, mits hij zich wekelijks meldt bij de reclassering en zich laat behandelen voor zijn alcoholverslaving.

