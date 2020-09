Nieuw-West krijgt broodnodige, bijna energieneutrale, extra school

In Nieuw-West wonen gemiddeld meer kinderen dan in de de rest van Amsterdam. Volgens prognoses van de gemeente Amsterdam komen er tot 2050 nog eens 7.800 jongeren bij, de meesten in de groep van 0-3. Kortom, Nieuw-West heeft behoefte aan faciliteiten die deze kinderen een goede start kunnen geven. Op dit moment wordt de Pro Rege School Noorderhof aan de Louis Couperusstraat gebouwd. In het ontwerp staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Het AT5-programma Bouw Woon Leef sprak de architect Duco Uytenhaak.

Sociaal leren

Bij sociaal leren, ook wel observationeel leren, staat het leren van elkaar centraal, de gedachte is dat een leerling sneller leert door de ander te observeren. In het ontwerp van de school is hier rekening mee gehouden door leerpleinen te creëren. Op een leerplein kunnen kinderen zelfstandig of in groepjes werken aan opdrachten.

Het gebouw is zo ingericht dat naarmate de leerlingen ouder worden de ruimtes meer vrijheid bieden, maar ook meer verantwoordelijkheid van de leerling vraagt. Het gebouw groeit als het ware mee met de leerling. Daarnaast is met de bouw rekening gehouden met de toekomst. Het gebouw is ontworpen om in de toekomst nog uitgebreid te kunnen worden met vier klassen, zonder dat dit ten koste gaat van bestaande ruimtes.