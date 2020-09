Artis voelt gevolgen coronacrisis: helft minder bezoekers en geen groter verblijf voor leeuwen

Van 16 maart tot 12 mei was Artis voor het eerst in 182 jaar voor een langere periode gesloten. Inmiddels zijn bezoekers weer welkom, maar de dierentuin heeft het nog altijd zwaar. 'We ontvangen vijftig procent van wat we normaal kunnen ontvangen aan bezoekers. Dit heeft uiteraard een enorme impact.'

Dat zegt Rembrandt Sutorius, directeur van de oudste dierentuin van het land tegen AT5. 'Ook het aantal toeristen en bezoek van buiten Amsterdam is enorm afgenomen. Bijna met driekwart.' De dierentuin kan steun dan ook hard gebruiken. Eerder al vroeg Artis aan vaste bezoekers om geld te doneren , maar daarmee alleen redt de dierentuin het niet.

Ontslagen niet uit te sluiten

Twee weken geleden werd bekend dat het kabinet 39 miljoen uittrekt voor de dierentuinen. Dit omdat de inkomsten voor de dierentuinen minder zijn, maar de vaste lasten vaak hetzelfde zijn gebleven. 'We zijn continu in gesprek met overheden om ons te steunen in het belang van onze maatschappelijke functie. Het Rijk heeft een eerste stap gezet voor onze sector', zegt Sutorius over de miljoenensteun van het kabinet. 'De hoop is dat ook de gemeente dat gaat doen.'



Gisteren wist Gisteren wist De Telegraaf te melden dat diergaarde Blijdorp in Rotterdam gedwongen is een kwart van het personeel te ontslaan. Of dat bij Artis ook gaat gebeuren durft Sutorius nog niet te zeggen. 'We kunnen niet garanderen dat er geen ontslagen gaan vallen, maar het is te vroeg om daar nu nog iets over te zeggen.'

Geen groter verblijf leeuwen

In afwachting van meer financiële steun is Artis volop bezig om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Doel daarbij is dat de dieren zo min mogelijk de dupe worden, maar soms is dat lastig, vertelt Sutorius. 'Er zouden bijvoorbeeld grotere verblijven voor de leeuwen worden ontwikkeld, maar dat gaat nu niet lukken.' Ook op andere manieren probeert de dierentuin de kosten zo laag mogelijk te houden. 'Er zijn bijvoorbeeld geen tot nauwelijks marketingcampagnes. Ook gaan onze zomeravonden niet door.'