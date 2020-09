Toename agressie en geweld richting boa's in eerste maanden coronacrisis

Aanleiding van de vragen was een incident in Osdorp op 11 april van dit jaar. Drie boa's werden zwaar mishandeld door een groep jongeren toen de boa's een van de jongeren wilden aanhouden voor vandalisme. De boa's liepen onder meer kneuzingen en een hersenschudding op.

Spugen en hoesten naar boa's

De Nederlandse Boa Bond (NBB) liet toen al weten sinds het ingaan van de noodverordening in maart, te merken dat agressie jegens boa's toenam. Naar aanleiding daarvan stelde de VVD onder meer de vraag aan het stadsbestuur of cijfers van het aantal incidenten dit beeld bevestigen.

Nu blijkt dat daar inderdaad sprake van is. 'Nieuw daarbij is het spugen en hoesten naar boa's met de opmerking dat men corona heeft', is te lezen in een antwoord op de vragen van de VVD. In januari vonden 29 incidenten plaats, in februari 36, in maart 24, in april 41 en in mei 42. Cijfers van de afgelopen drie maanden zijn op dit moment nog niet bekend.

Wapenstok

Inmiddels schreef minister Grapperhaus op 5 juni al een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief stond dat het besluit om boa's uit te rusten met een wapenstok kan worden verruimd en dat het dus makkelijker wordt om boa's de beschikking te geven over een wapenstok. Het stadsbestuur laat weten dat de mogelijkheden die dit biedt in de driehoek (burgemeester, justitie en politie) te bespreken.