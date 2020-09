Studenten organiseren demo op Museumplein voor opvang 500 kinderen uit kamp Moria

Volgens Lute wordt het tijd dat de Nederlandse regering een vuist maakt zodat er structureel verandering in het asielbeleid van de EU en Nederland komt. 'Griekenland is niet een soort Syrië-b. Ze kunnen net zo goed naar Nederland komen. Er wordt bewust weggekeken, en geen verantwoordelijkheid genomen over de crisis die zelf is ontstaan door eigen beleid.'

Niet alleen op Lesbos is de situatie schrijnend, ook op andere Griekse eilanden als Samos en Chios, en op het Griekse vasteland staat de situatie op scherp. 'Wij pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens 500 kinderen in Nederland en daarnaast voor evenredig opvangen in Europa van de andere vluchtelingen die vastzitten in Griekenland. Nederland heeft daar ook een aandeel in. Terwijl het kabinet te weinig doet, zullen wij onze stem laten horen', aldus Lute.