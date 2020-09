Kleine boekhandels lijken minder last te hebben van coronacrisis: 'Drukker dan ooit'

Waar boekhandel Athenaeum genoodzaakt is een kwart van zijn kwart personeel te ontslaan, lijken kleinere Amsterdamse boekhandels minder hinder te ondervinden van de coronacrisis. Sterker nog, in sommige gevallen is de omzet zelfs gestegen. Dat blijkt uit een rondgang bij drie boekhandels met een klein personeelsbestand.

'Eerst was ik wel bang dat het zou instorten, maar in april en mei was het drukker dan ooit', zegt bedrijfsleider Rita Altena van boekhandel Zwart Op Wit, dat twee winkels in de stad heeft. Ook in de zomermaanden bleven de mensen komen naar de boekenzaak. 'Normaal heb je in augustus een dipje, maar dat was dit jaar minder, omdat de mensen in eigen land bleven.'

Boekenkilo's

Anja Duitsmann, eigenaar van de Linnaeus Boekhandel, merkte ook dat het drukker was dan normaal in de vakantieperiode. 'Er werd minder gevlogen. Als je vliegt houd je rekening met het gewicht. Noem het maar boekenkilo's. Nu konden de stapels boeken mee in de kofferbak.'



Naast het op vakantie gaan in eigen land speelt ook het thuisblijven een rol volgens Duitsmann. 'Thuisblijven heeft het lezen van boeken een positieve boost gegeven. Mensen zijn meer gaan lezen. Ook kochten ze kook- en kinderboeken, omdat ze niet naar het theater of restaurant konden.'

Gunfactor

Bert Leemhuis, bedrijfsleider van De Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer, denkt ook dat er meer gelezen wordt. 'Aanvankelijk zijn mensen naar beeldschermen gaan kijken, maar daar kregen ze last van. Ze gingen weer verlangen naar een boek in hun handen. Iets waar geen stekker aanzit. Veel klanten hebben ons ook gezegd dat ze meer zijn gaan lezen en sommigen zeiden zelfs dat ze het lezen hebben herontdekt. En dat is toch een klein lichtpuntje in deze verdomd moeilijke tijd.'



Vooral vaste klanten bestellen meer bij de boekhandels. 'Klanten die voorheen in de winkel kwamen, hebben veel meer online besteld', zegt Altena, een van de vijf medewerkers van Zwart Op Wit. 'De gunfactor is heel groot', vult ze aan. Leemhuis beaamt dat. 'Vaste klanten bestellen meer. Ze hebben een signaal afgegeven door meer te bestellen via de website.

Meer bewustzijn

De online verkoop van de Linnaeus Boekhandel is nog veel harder gegroeid. 'Onze webomzet is vertienvoudigd, omdat trouwe klanten ons ook via de website wisten te vinden, zegt Duitsmann, die elf personen in dienst heeft en volgend jaar met dit personeelsbestand het 30-jarig jubileum wil vieren.



Alle drie de winkels zijn open gebleven tijdens de lockdown. Volgens hen zijn mensen veel bewuster gaan kopen. 'Wij leveren ook binnen 24 uur. Het lijkt wel of mensen dit nooit hebben gerealiseerd. Het bewustzijn dat men in een fysieke winkel kan bestellen is veel beter geworden', aldus Altena. 'Als het zo doorgaat wordt het een van onze beste jaren.'



Leemhuis kijkt ook rooskleurig naar de toekomst. 'We hebben vier mensen in dienst en gaan op de huidige voet verder. Hoe het verder allemaal gaat lopen is niet in te schatten, maar ik zie het met vertrouwen tegemoet.'