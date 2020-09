Basisschool adopteert slavernijmonument: 'Racisme is niet ok'

De kinderen hebben al er les over gehad en vinden het heel erg wat er vroeger is gebeurd. 'De slaven werden overboord gegooid als ze te zwak waren. Iedereen moet hetzelfde behandeld worden', zegt een leerling. 'Iedereen moet weten dat racisme niet ok is, daar moet verandering in komen', aldus een klasgenoot.

Door de lessen is het idee geboren bij de school voor de adoptie van het monument. Ook de kinderen zien hier het belang van in. 'Het is een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis.'

Wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken was er ook. Hij trapte vanmorgen het project af. 'Als jullie langs het Surinameplein lopen of fietsen, dan zie je de boom en dan hoop ik dat je er even stil bij staat wat dit allemaal heeft betekend.'