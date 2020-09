Flinke file voor Coentunnel door storing aan de stoplichten

Een dichte tunnelbuis van de Coentunnel zorgt vanavond voor een file in de richting van Zaandam. Volgens de ANWB is er een technische storing aan de stoplichten waardoor het verkeer niet door kan rijden.

'De sfeer is nog rustig' zegt een motorrijder die een foto stuurt van twee dichte slagbomen. 'Rijkswaterstaat vertelde net dat er een storing is en dat ze bezig zijn om een andere buis te openen, maar dat het nog even kan duren.' De ANWB zegt op Twitter dat de stoplichten niet meer op groen willen nadat er een te hoge vrachtwagen heeft gestaan en dat de vertraging kan oplopen tot meer dan 35 minuten.

UPDATE: De ANWB laat weten dat de wisselbuis voor de Coentunnel open is, maar dat er nog steeds meer dan 15 minuten oponthoud is.