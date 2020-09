Teststraat Schiphol gesloten, GGD in 'stand-by stand'

De teststraat op Schiphol, waar reizigers uit risicogebieden zich konden laten testen, is sinds vandaag dicht. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege een tekort aan capaciteit, zowel bij het afnemen van de tests als bij de laboratoria, werd eerder al besloten om het aantal reizigers dat 'uitgenodigd' werd naar beneden te brengen. Vandaag is de teststraat om dezelfde reden helemaal dicht, daarnaast moet er ruimte zijn om personeel in de zorg en het onderwijs voorrang te geven.

Pauzeknop

'Het feit dat het kabinet nu op de 'pauzeknop' drukt betekent dat wij als GGD samen met onze partners even in de stand-by stand staan', laat de GGD Kennemerland weten. 'De kennis en infrastructuur, welke in rap tempo is opgedaan, hebben we nu. Samen met VWS, Defensie, het Rode Kruis en diverse laboratoria en Schiphol kunnen we terugkijken op dertig dagen aan ervaring in het runnen van deze testraat op een nationale luchthaven.'

Reizigers uit bepaalde risicogebieden werden de afgelopen weken opgewacht door medewerkers van de GGD, die hen een folder gaven waarmee ze de teststraat in mochten. De teststraat was bedoeld voor mensen zonder klachten. Bovendien bleef, ook als uit de test bleek dat een reiziger uit een risicogebied niet besmet was met het virus, het advies om tien dagen in thuisquarantaine te blijven.

Evaluatie

De Jonge schrijft dat er een evaluatie van de teststraat komt. 'Aan de hand hiervan zullen we bezien hoe we verder gaan met het testen van inkomende reizigers op luchthavens. Daarbij zullen de beschikbaarheid van testcapaciteit en van innovatieve testen worden meegewogen.'

De GGD schrijft 'graag' met het kabinet mee te denken over een heropening. 'Het is aan de minister om aan te geven wat de meerwaarde is van de proef met het a-symptomatisch testen en of en in hoeverre hij deze wil voortzetten.'

AT5 was een maand geleden bij de opening van de teststraat: