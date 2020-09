Afvalstoffenheffing volgend jaar waarschijnlijk omhoog

Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van de VVD. Vanaf half maart is er twintig procent meer grof afval aangeboden op straat. Ook is het ziekteverzuim onder het personeel is toegenomen.

Onverminderd hoog

De situatie is nog ongeveer hetzelfde. 'De hoeveelheid aangeboden afval op straat en bij de afvalpunten blijft onverminderd hoog. Mocht de tendens over het ophalen en verwerken van 20 procent meer grof en restafval zich over heel 2020 voortzetten dan betekent dit een serieuze autonome stijging met een financiële impact. De verwachting is dat de extra kosten tot en met einde jaar 4,3 miljoen euro bedragen', stelt het stadsbestuur.

De bedoeling is dat de afvalstoffenheffing 'kostendekkend' is en dus zal het bedrag, als het Rijk de gemeentes niet compenseert, stijgen. Het stadsbestuur kan nog niet zeggen hoe hoog die stijging kan zijn, maar laat wel weten dat er ongeveer 350.000 betalende huishoudens zijn.

Onroerendezaakbelasting

In de bezuinigingsplannen van coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP stond al dat de onroerendezaakbelasting (ozb) met twintig procent omhoog gaat. Het stadsbestuur werkt nu aan de daadwerkelijke begroting, die moet ergens in het najaar af zijn.

Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks, ging gisteravond in het AT5-programma Park Politiek in op de vermoedelijke verhoging van de afvalstoffenheffing. 'Ik vind het wel heel ingewikkeld, want dat is dan een lastenverzwaring waar wij niet zoveel aan kunnen doen, want het volgt de kostendekkendheid. Dus dan moeten we eigenlijk kijken hoe we de kosten kunnen reduceren.'