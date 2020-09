Vrijgelaten partner van omgekomen vrouw Amstelveen opnieuw opgepakt

De 33-jarige man die een paar dagen vast zat op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 26-jarige partner in Amstelveen, is gisteravond opnieuw aangehouden. De politie sluit namelijk toch niet uit dat er sprake is van een misdrijf.

Volgens de politie is er een 'nieuwe ontwikkeling in het onderzoek'. 'Op basis van nader onderzoek ontstond een nieuwe verdenking tegen de partner van het slachtoffer. Hij is opnieuw aangehouden op verdenking van poging doodslag, gepleegd enkele uren voor het overlijden van de vrouw.'

De vrouw werd woensdagmorgen onder 'verdachte omstandigheden' aangetroffen in een woning aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen. Rond 4.45 uur was er in de meldkamer een melding binnengekomen, waarop hulpdiensten naar de woning gingen. Reanimatie mocht niet meer baten.

Twee dagen later liet de politie weten dat de vrouw niet door een misdrijf was omgekomen, maar daar komt de politie nu dus op terug. Wel benadrukt een woordvoerder dat er nog niks zeker is en dat het onderzoek daarom nog loopt.