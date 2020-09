Stad Springen, balanceren, hangen en klimmen: freerunnen in opmars in Amsterdam

Je leert te focussen, je leert door te zetten en je leert om samen te trainen. En dat allemaal in de vorige week geopende hal voor freerunnen in Zuidoost: de Freerun University. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam neemt Najim el Yarchouhi een kijkje na de opening.

Het freerunnen komt oorspronkelijk uit Parijs en heeft zich geleidelijk verspreid. 'Je leert op een veilige manier te bewegen op je omgeving', zegt Luciano Valestra, freerunner en mede-eigenaar van de Freerun University. Zo leren steeds meer Amsterdammers over het bestaan van freerunnen. 'Ik zag het voor het eerst als een bijprogramma van een turnevenement', zegt een meisje in de gloednieuwe freerunhal. 'Ik deed mee toen ik elf was en ik won gelijk. Daarna ben ik lessen gaan volgen en nu wil ik niet meer stoppen.' Bijzonder positief Wethouder Simone Kukenheim noemt de opkomst freerunnen en andere urban sports bijzonder positief. 'De sport is heel toegankelijk voor iedereen. Je hoeft niet eerst dure kleding te kopen of een abonnement te nemen. Je kan meteen beginnen als je wil. Wij proberen daarin als Amsterdam te ondersteunen.' Freerunner Luciano Valestra heeft in ieder geval torenhoge ambities. Hij hoopt dat het freerunnen tijdens de olympische spelen in 2024 in Parijs een olympische sport is. 'En dan wil ik dat winnen natuurlijk.'